Plans i Genís fan parada a la Seu amb l’obra Cadires, una reflexió sobre la vellesa i el pas del temps

El pròxim dijous 17 de febrer arriba al Teatre Cinema Guiu de la Seu d’Urgell Cadires, amb Mont Plans i Oriol Genís, sota la direcció d’Albert Arribas. Una obra teatral on dos vells preparen una sala buida plena de cadires per uns convidats que potser ja no vindran mai.

Cadires és una idea sorgida dels dos intèrprets, que feia temps que desitjaven treballar plegats en un projecte comú. Damunt de l’escenari, Mont Plans i Oriol Genís reflexionen sobre la vellesa i el pas del temps, i comparteixen les seves vivències amb el públic en un homenatge a la professió.

En paraules del mateix director i dramaturg, Albert Arribas, “en un moment en què els escenaris s’omplen de testimonis reals que reclamen ser atesos en la seva urgència simbòlica inqüestionable mentre les ficcions campen impunement pels indrets on es prenen les decisions que afecten les nostres vides, Cadires és un homenatge al vell ofici d’aquests éssers humans tan fràgils i fascinants que són els actors i les actrius”.

Venda d’entrades

Les entrades ja es poden adquirir online a https://codetickets.com i de manera presencial a Turisme Seu (carrer Major, número 8) o a taquilla el mateix dia de la funció des de 45 minuts abans del seu inici.

El preu de les entrades és de 10 € de manera anticipada i de 12 € a taquilla.