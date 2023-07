Pirineu: La detecció precoç de càncer de còlon i recte detecta 45 casos en 10 anys

Anàlisi de mostres al laboratori de l’Hospital Comarcal del Pallars (Govern.cat)

La Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran va començar a desplegar el Programa de cribratge de càncer de còlon i recte ara fa una dècada i, des d’aleshores i fins a finals del 2022, a tot el Pirineu s’han detectat precoçment 45 casos de càncers invasius sense simptomatologia prèvia. Dels 56.123 homes i dones d’entre els 50 i els 69 anys que s’ha convidat al cribratge en aquest temps, han acceptat 35.100, la qual cosa suposa un 62,5% de participació.

D’entre totes les anàlisis efectuades, 1.759 han donat positiu i s’han fet 1.588 colonoscòpies. D’aquestes, en 909 s’han detectat lesions premalignes, de les quals 225 han resultat ser adenomes d’alt risc i, per tant, han necessitat vigilància intensiva, atès que un 10% deriven en càncers. Aquestes lesions no s’haguessin diagnosticat precoçment sense el cribratge.

L’arrencada del programa al Pirineu va tenir lloc a finals de juny del 2013 amb una prova pilot a l’àrea bàsica sanitària (ABS) Tremp, que forma part de la Unitat Tècnica de Cribratge Pallars-Alta Ribagorça, on també hi estan incloses les ABS la Pobla de Segur, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça. Un cop finalitzada aquesta prova pilot, la implantació del programa va continuar el 2014 a l’ABS la Pobla de Segur, Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i Aran. La segona fase es va desplegar l’any 2015 a l’ABS Seu d’Urgell. La tercera i darrera, l’any 2016 als ABS Cerdanya i Alt Urgell Sud.

“La detecció precoç és una de les millors eines que existeixen avui en dia i gràcies als 10 anys de recorregut del programa, s’han trobat lesions cancerígenes en etapes molt precoces, a vegades quan les persones encara no presentaven símptomes. Això ha permès augmentar l’efectivitat dels tractaments i, per tot plegat, el balanç que podem fer d’aquests 10 anys és molt positiu”, explica Ester Salvador, directora de l’àrea mèdica i sociosanitària de l’Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp. “Al mateix temps, s’han detectat i extirpat lesions per a evitar que progressin cap a la malignitat i, això, contribueix a reduir la incidència del càncer invasiu i de la mortalitat”, subratlla.

Tot i així, Salvador remarca la importància de portar un estil de vida saludable. “No hi ha un patró de dieta específic per a prevenir el càncer colorectal, però sí que es recomana disminuir el consum de carn vermella, massa feta o cremada; menjar diàriament fruites, vegetals i làctics, i fer exercici físic regularment, a més d’evitar l’alimentació ultra processada, el sobrepès i l’obesitat, el tabac i l’alcohol” assenyala.





Circuit de cribratge al Pirineu

El funcionament del programa és el mateix per a tota Catalunya, però “ateses les especificitats de la regió sanitària, es va haver d’adaptar al territori amb l’objectiu de facilitar i fomentar la participació”, explica la responsable de l’Oficina de Cribratge de l’Alt Pirineu i Aran, Lourdes Magrí. La coordinació del programa es fa des de la mateixa regió, i la gestió es du a terme de manera descentralitzada en les quatre Unitats Territorials de Cribratge, ubicades en cada un dels quatre hospitals de la Regió, és a dir, l’Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp; la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell; l’Hospital de Cerdanya, a Puigcerdà i l’Espitau Val d’Aran, a Vielha.

“Cada unitat s’encarrega de convidar a la població diana (homes i dones d’entre 50 i 69 anys) de la seva àrea d’influència, de l’anàlisi de les mostres i de les colonoscòpies quan són necessàries. La invitació consisteix en una trucada telefònica i l’enviament, a posteriori, d’una carta, que ja conté el kit per a la recollida de la mostra”, afegeix Magrí. Aquesta adaptació del programa, assegura, “és un dels motius que fa que la nostra sigui una de les regions sanitàries amb més participació en el cribratge”.

Les proves tenen una periodicitat biennal. La població que accepta participar entrega la mostra al seu centre d’atenció primària(CAP) més proper o en una oficina de farmàcia. Els CAP centralitzen la recollida de les mostres i les fan arribar al laboratori del seu hospital de referència, que és on s’analitzen. Les mostres que resulten positives en una prova de sang oculta en femta es comuniquen als participants i majoritàriament és necessària una colonoscòpia, que es fa al mateix hospital, per a arribar al diagnòstic.





Càncer de còlon i detecció precoç

El càncer colorectal és un tumor maligne que s’inicia en els teixits del còlon o del recte i és un dels més freqüents a Catalunya, tant en homes com en dones. La detecció precoç del càncer colorectal té per objectiu detectar el càncer en etapes molt precoces, quan les persones no tenen símptomes, cosa que permet que els tractaments siguin més efectius.

En altres casos, la detecció precoç pot detectar pòlips, és a dir, alteracions benignes de l’interior del budell, però que en el decurs del temps, podrien tornar-se malignes. La seva detecció i extirpació evita aquesta possible progressió. En alguns casos, encara que la prova de detecció precoç detecti sang a la femta, la colonoscòpia diagnòstica determina que la causa dels indicis de sang a la femta és una alteració benigna i no un càncer.