La Seu: L’Ajuntament ja pot comprovar els antecedents penals dels seus treballadors

Ajuntament de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell podrà comprovar a partir d’ara el certificat d’antecedents penals de les persones que vulguin participar en els processos selectius d’aquesta institució. Val a dir que fins ara només es demanava aquest certificat de penals per a treballar amb menors (llar d’infants, casals, etc.), aportant un document específic que provés no haver estat condemnat per delictes contra la integritat sexual.

Aquest dilluns, però, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha fet un pas més al respecte, aprovant per Junta de Govern Local donar-se d’alta al Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) perquè faciliti el servei de consulta sobre aquesta informació. Això permetrà més agilitat i no caldrà que sigui cada persona interessada qui hagi de demanar aquesta informació. Fins ara, l’ajuntament urgellenc demanava presentar només una declaració jurada per part de la persona aspirant.

Cal remarcar que aquest document “permet acreditar la manca o existència d’antecedents penals que consten en el Registre Central de Penats en la data que són expedits”, tal com cita el Ministeri de Justícia.

L’acord pres aquest dilluns també disposa que l’Ajuntament de la Seu d’Urgell “vetllarà per a que la informació resultant de les consultes dels serveis sol·licitats serà utilitzada exclusivament per al tipus de procediment sol·licitat”.