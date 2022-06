Piloxing, la mescla entre boxa i Pilates

Practicar esport es pot fer de gairebé tantes maneres com persones hi ha. I aquells que busquen nous esports per entrenar i mantenir-se en forma, físicament i psíquicament, cada cop tenen més opcions entre les quals escollir. Des de sortir a córrer cada dia, fins a assistir al gimnàs sigui a fer sessions en grup o individual, o practicar esports en equip, optar pel ioga… La llista és inacabable.

Avui coneixerem un nou esport que, a la mateixa vegada, mescla dos exercicis bastant bons en l’àmbit de l’esport. Es tracta del Piloxing, que és la barreja entre la boxa i Pilates, una mescla genial. N’has sentit a parlar?

Com bé sabeu, aquests dos exercicis són molt beneficiosos per separat, ja que el Pilates ens ajuda a millorar la postura, la fortalesa del nostre cos i la flexibilitat, i la boxa, d’altra banda, és un gran exercici aeròbic i una bona manera de treballar els músculs i la resistència.

Per això aquest nou esport és genial per a cremar greixos, tonificar el cos, marcar una mica de múscul, millorar la nostra flexibilitat, fortalesa i postura i, a més, tenir un major control corporal, la qual cosa és fantàstic en tots els sentits.

Aquest esport s’ha de realitzar amb un monitor que ens indiqui que hem de fer a cada moment, i és que, en ser una mica nou, cada dia ens sorprendran amb exercicis nous. Què us sembla a vosaltres aquest nou esport?

Per masqmoda.es / AMIC – Tot Sant Cugat