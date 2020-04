L’empresa energètica PEUSA ha reforçat la seva contribució anual al Banc dels Aliments amb una aportació de 4.000 Kg aliments de primera necessitat que ja s’estan començant a distribuir entre persones i famílies de l’Alt Urgell. A l’aportació s’han inclòs també productes d’higiene perquè les famílies puguin portar a terme amb garanties les mesures aconsellades en el context de la crisi sanitària actual deguda al coronavirus. En concret s’han aportat 1.800 litres de llet, 105 litres d’oli, 192 litres de brou, pasta, sucre, farina, a banda de productes d’higiene com ara sabó de mans, lleixiu, paper de wàter i bolquers, entre altres.

Aquesta mesura és excepcional i està en concordança amb la situació d’alarma general en què ens trobem a causa de la pandèmia del coronavirus. La contribució de PEUSA té la intenció d’aportar tranquil·litat i donar el màxim suport a les famílies més vulnerables perquè puguin fer front a l’actual situació de crisi social.

El compromís amb les persones del territori més proper és un dels valors de PEUSA i, per això, presta la seva col·laboració a entitats, institucions i ONG diverses. Per part del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell agraeixen aquesta aportació i també les que s’estan fent des de diversos hotels i empreses de l’àmbit de la restauració locals. Al conjunt d’aquestes contribucions també afegeixen que el Banc d’Aliments de Lleida ha fet una aportació extraordinària per assegurar les provisions necessàries per aquest període de confinament.

La contribució de PEUSA al Banc d’Aliments es fa en paral·lel a l’aportació de 50.000 € que la companyia ha fet al Consorci d’Atenció a les persones de l’Alt Urgell (CAPAU), per ajudar les famílies vulnerables del territori i tots aquells clients que vegin afectada la seva economia familiar per aquesta crisi sanitària.