El terratrèmol, confirmat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, s’ha registrat a les 12 hores 52 minuts. Hauria estat imperceptible per a la població i no ha produït danys. L’epicentre s’ha localitzat a prop de la localitat cerdana de Meranges.

L’últim tremolor registrat a la província de Girona va tenir lloc el passat 10 de març a prop de Sils, a la comarca de la Selva, amb la mateixa magnitud.