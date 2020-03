El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, ha explicat que s’ha volgut preservar els fons de reserva d’Andorra Telecom, “però si és necessari s’activarà”. Així ha respost a les veus que demanen una injecció de fons més important per fer front a la crisi econòmica i social que deriva de l’emergència sanitària de la Covid-19.

En aquest punt, Jover ha informat que són 696 les empreses i autònoms que han fet arribar la sol·licitud al Govern per beneficiar-se dels programes de crèdits tous engegats per facilitar el pagament de les despeses fixes de salaris i locals i per refinançar els crèdits que es tinguessin subscrits pel funcionament dels negocis.

El ministre ha comentat que demà ja es podrà fer una primera anàlisi del primer paquet d’ajuts que es podran atorgar.

279 aturats

El ministre Portaveu també ha informat que s’ha estabilitzat el nombre de persones que al·leguen haver perdut la feina des de l’esclat de l’emergència sanitària. Així, són 279 les persones que han omplert el formulari, 69 amb contractes indefinits i la resta amb contractes de durada determinada o discontinus.

Jover ha recordat que es farà un anàlisi exhaustiu de tots els casos i ha avançat que els propers dies ja podran presentar un esborrany de les mesures per flexibilitzar l’accés a la prestació econòmica per desocupació.