Petit incendi a les Valls d’Aguilar (Alt Urgell)

Incendi de vegetació a Trejuvell (Foto: Bombers Generalitat)

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya han extingit, aquest dimecres, 17 de maig, un incendi de vegetació que ha afectat el terme municipal de les Valls d’Aguilar. L’avís del foc s’ha rebut passades les 3 de la tarda, des de l’entorn del nucli de Trejuvell.

El sinistre, que s’ha iniciat per causes que encara s’investiguen, ha afectat només una petita superfície i per sort ha pogut ser controlat poc abans de les 7 del vespre, segons ha informat la Direcció General d’Emergències. Tot i això, el fort vent que bufava avui a l’Alt Urgell, sumat al fet que era una zona amb pendent i de difícil accés, ha fet que les tasques no fossin fàcils. Per a l’actuació s’hi han desplaçat 9 dotacions dels Bombers i quatre efectius del MAER. Alguns agents es van quedar al lloc per a remullar la zona i rematar els punts calents que encara hi havia.