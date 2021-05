Perills d’utilitzar cosmètics caducats i alguns consells per a conservar-los

Segur que quan vas a comprar menjar, sobretot si és fresc, et fixes molt i t’assegures de la data de caducitat i de consum preferent. És el més lògic, ja que menjar una cosa caducada i en mal estat pot provocar intoxicacions i problemes de salut. Com et quedes si et diem que amb els cosmètics passa el mateix?

Usar cosmètics caducats no provoca intoxicacions com el menjar, però pot comportar seriosos problemes per a la pell, sobretot si és sensible i reactiva.

Data de caducitat i el PAO

Per començar a introduir-te en tot aquest argot sobre la vida útil dels cosmètics, s’han de tenir en compte dos termes: la data de caducitat i el PAO.

La data de caducitat és el període de temps durant el qual un producte roman inalterat, sense ser obert. Dit d’una altra manera, el temps en el qual un cosmètic aguanta intacte sense ser obert. La legislació cosmètica de la Unió Europea estableix que un cosmètic amb una durada superior a 30 mesos no té l’obligació d’indicar la data de caducitat.

Ara passem al PAO, què és això? Són les sigles Period After Opening, és a dir, Període Després d’Obrir. Com el seu nom indica, és el nombre màxim de mesos que el producte es manté en perfectes condicions una vegada obert. Una vegada passat aquest temps, es considera que parlem de cosmètics caducats. Normalment es pot veure en el revers dels productes indicant els mesos, per exemple, 12M o 24M, la qual cosa seria 12 mesos o 24 mesos.

Com has pogut comprovar, la diferència està en l’entrada en contacte de la fórmula amb l’exterior. Els factors externs com l’aire, la humitat, la llum, la presència de microorganismes que traspassem amb les nostres mans fan que els productes cosmètics perdin les seves propietats amb els mesos.

Perills d’utilitzar cosmètics caducats

Utilitzar cosmètics quan ja ha passat la seva data de caducitat o la seva data PAO pot portar conseqüències a la pell. Algunes poden ser:

Principis actius menys eficaços. El pas del temps deteriora els principis actius, sobretot de les cremes i els sèrums. Això provoca que deixin de ser eficaços o, si més no, que ho siguin molt menys. Això també passa amb les cremes solars, per això s’aconsella que no es guardin d’un any per a un altre encara que estiguin gairebé senceres, ja que la protecció que en principi ofereix serà més baixa. Infeccions bacterianes. Una vegada oberts els cosmètics els exposem a agents externs: l’aire, els nostres dits, ulls, brotxes, etc. Amb el pas del temps, aquests microorganismes poden reproduir-se en el producte, provocant una infecció en la pell. Sobretot en les zones especialment sensibles, com els ulls i els llavis, en els quals poden aparèixer mussols, conjuntivitis, herpes, etc. Acne. Si s’utilitza un producte en mal estat – caducat -, especialment les bases de maquillatge, s’estenen molt pitjor, són menys fluides i provoquen més obstruccions en els porus. Això, sumat als microorganismes que acabem d’esmentar, poden provocar brots d’acne. Al·lèrgies. Quan un cosmètic està caducat, els components es degraden i es produeixen canvis químics. Aquests canvis químics poden desenvolupar substàncies noves a les quals la nostra pell pot reaccionar de manera exagerada. Les al·lèrgies solen manifestar-se de diverses formes, com picor, enrogiment, erupcions cutànies, etc. Pell més seca. Com hem dit, els components es degraden i, en conseqüència, hidraten menys la pell. Al contrari, poden provocar reaccions nocives en la pell.

Trucs per fer que els cosmètics durin més

Primer de tot, l’ideal és seguir les recomanacions i deixar d’utilitzar un cosmètic quan passi el període recomanat després de la seva obertura. Per fer que no es degradin abans d’hora, aquí tens uns trucs:

No ho obris fins que no ho vagis a utilitzar.

Mantenir-los en un lloc fresc, sec i allunyat de la llum.

No comparteixis els cosmètics.

Renta’t bé les mans abans d’utilitzar-los.

Neteja els pinzells i brotxes cada vegada que els utilitzis.

Et recomanem els recipients petits, per així no malgastar producte.

Per bellezactiva.com