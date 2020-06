Per què el meu conill té una orella caiguda?

Els conills són animals bastant delicats. En aquest article, et comptem les principals causes per les quals un conill mostra les seves orelles cotes.

Entre ells, es troben diferents malalties que han de ser tractades per un veterinari especialitzat en aquesta espècie, però abans, nosaltres a casa podem detectar alguns símptomes. Alguns d’aquests són:

• Apatia, falta de dinamisme: el conill es mostra apagat, sense energia ni ganes de fer coses.

• Falta d’apetit: si ha alterat la seva ingesta de manera severa o directament ha deixat de menjar, es pot deure a alguna patologia que li provoca dolor o malestar.

• Desajustaments en la defecació: tant si és en excés (diarrea), com si hi ha absència d’excrecions (pot indicar aturada intestinal), hem d’estar alerta.

• Alteracions en la respiració: si el conill té respiracions fortes i freqüents o li costa respirar amb normalitat.

• Anomalies en la pell: presència d’hematomes, ferides, embalums o èczemes en la pell.

• Febre o hipotèrmia.

• Ulls plorosos o enrogits amb o sense secrecions.

• Evita donar suport a les potes.

Dins de les malalties que tenen com a símptoma les oïdes i les orelles dels conills, trobem una àmplia varietat de patologies:

• Otitis: és la causa més comuna. Es tracta d’una infecció deguda a diferents factors. Els més comuns que la provoquen són: àcars que provoquen una afecció similar a la sarna i que produeix una secreció marró que s’endureix i forma una crosta, infeccions d’origen bacterià (entre les quals destaca la Pasteurella multicida), infecció per la presència de cossos estranys com a espigues o al·lèrgies ambientals, alimentàries o a medicaments.

• Sarcoma de Shope: Aquest virus fa que es desenvolupin nodulacions intradèrmiques que solen aparèixer en primer lloc en orelles i extremitats.

• Tinya: És originada pel fong Trichophyton mentagrophytes. A l’ésser una malaltia originada per fongs, en el tractament s’usen antifúngics.

D’altra banda, no ha d’obviar-se que per un cop o un mal maneig de l’animal, s’hagi produït una lesió cutània o fibril·lar que afecti les orelles.

Per Expertoanimal.com