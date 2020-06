Claus a tenir en compte a l’hora de vendre un cotxe

Vendre un cotxe usat o de segona mà pot semblar una tasca complicada, més en moments com aquests. No obstant això, si es tenen algunes idees clau, veuràs com resulta molt més senzill. És clar que la primera impressió sempre pot ser determinant, però si a aquesta primera vista de l’exterior no l’acompanya un bon manteniment del vehicle, és fàcil que el possible comprador perdi l’interès. Per tant, abans d’afrontar la venda, no sols has de rentar el cotxe per dins i per fora, també és convenient revisar elements com els pneumàtics i les llandes i fer-li una posta a punt.

És primordial a més que comprovis que tota la documentació està en regla. Assegura’t de tenir tots aquests passos coberts:

• Impost de Circulació – Aquest impost ha d’estar pagat. És més, el responsable d’aquest impost serà el propietari del cotxe a 1 de gener. Encara que el venguis el dia 3 de gener.

• Multes – Verifica que no hi ha multes pendents. Si en tens alguna, no podràs vendre’l.

• Targeta d’Inspecció Tècnica – La famosa targeta verda és el DNI del cotxe i ha d’estar localitzada. És clau per a saber que el cotxe no està trucat.

• ITV – Si té més de quatre anys, ha de tenir la ITV passada i al dia.

Una de les recomanacions en vendre és contractar una gestoria per a resoldre tots els temes administratius i fiscals que sorgeixin, des del canvi de titularitat fins al contracte a realitzar. També t’ajudaran a aconseguir la documentació que falti o gestionar les multes.

Quan es vengui un vehicle a un particular, les clàusules poden variar. Si apareixen danys posteriorment que en un primer moment no s’havien percebut, el venedor es responsabilitzarà tret que s’hagi acordat el contrari per escrit. S’ha de confirmar el canvi de titularitat. Pots continuar sent responsable del vehicle fins que això no es faci. I per últim també cal calcular el preu del vehicle. A través d’Internet pots trobar pàgines que poden servir-te de referència.

A vegades, la millor opció no obstant és vendre el cotxe a un concessionari. En qualsevol cas, et recomanem que acudeixis a varis per a una millor comparativa.