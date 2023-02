Per a la CEA i Strategic Techlink la ciberseguretat és un actiu fonamental d’empreses i institucions

Conferència organitzada per la CEA i Strategic Techlink (CEA)

Garantir la Ciberseguretat en un món cada cop més digitalitzat. Aquest és un dels reptes plantejats en la conferència inaugural de la Jornada sobre Ciberseguretat que avui dilluns, 6 de febrer, han ofert la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i l’empresa Strategic Techlink.

Una trentena d’assistents han participat en una sessió de treball que ha permès conèixer les darreres tendències en l’àmbit de la ciberseguretat i els principals reptes de futur del sector.

El president de la CEA, Gerard Cadena, ha explicat que avui la digitalització és el camí, però que no s’ha d’oblidar que “sense ciberseguretat estaríem posant en entredit la viabilitat de les nostres empreses i la reputació del nostre país”, i ha afegit, que amb la digitalització està passant com amb la comptabilitat o les finances: “De la mateixa manera que no es pot tenir una empresa, sense tenir en compte la part comptable i financera; ben aviat serà impensable un negoci que no integri la dimensió digital i de retruc la seguretat en tots els seus àmbits.”

La Jornada d’avui s’inscriu en una iniciativa, impulsada per la CEA, per a tractar qüestions d’interès general, i especialment per a les empreses associades a la patronal.

La jornada s’ha organitzat conjuntament amb l’empresa andorrana Strategic Techlink, una empresa de recent implantació al país que ofereix solucions tecnològiques als EUA, Amèrica Llatina i Europa. El vicepresident d’Strategic Tech Link Europa, Eduardo Magaña, s’ha mostrat molt satisfet de poder fer aquesta primera presentació al país.

En la sessió també hi han pres part responsables de Crowdstrike, com Raquel Bardaji i representants de l’oficina d’Andorra de Ciberseguretat, com Jordi Ubach, que han presentat els principals punts de la legislació actual en aquesta matèria.