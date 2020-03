Àries



al 20 d’abril del 21 de marçal 20 d’abril

Les coses es poden entrebancar una mica; no serà fàcil aconseguir el que voleu, i més d’una vegada us veureu en situacions complicades en les quals serà millor acceptar-ho tot i deixar que passin. Encara que us costi, l’única eina valida serà la paciència: en tindreu un munt i sabreu fer-la servir per al més necessari en cada moment.



Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Tindreu el suport dels amics, que us donaran la força que us fa falta per poder tirar endavant i també us ajudaran a veure clar cap a on podeu anar. És bo que escolteu el que us diuen per valorar la seva opinió. En el tema econòmic, ara no és moment d’arriscar-vos ni de fer cap inversió, ja que hi podeu perdre més del que us penseu i no cal.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Heu de mirar de mesurar les paraules i, sobretot, la manera de deixar-les anar perquè no siguin un problema. D’altra banda, les ganes de festa i diversió poden ser molt grans i això us pot fer perdre la responsabilitat. Ja podeu vigilar de no fer animalades, que us poden sortir ben cares. Us podeu divertir però sense perdre el control.



Cranc



al 21 de juliol

Estareu molt sensibles i tot us afectarà més del normal; és fàcil que això us passi sempre, però aquests dies se us marcarà més. La millor manera que teniu per no patir-ho és fent coses que us distreguin i que us facin sentir bé, com pot ser llegir, passejar, anar a nedar…, el que més us agradi. Si podeu viatjar, marxeu i trenqueu amb la rutina.



Lleó



al 21 d’agost

La sort sembla que té ganes d’estar amb vosaltres, cosa bona, sempre i quan això no us faci gastar-vos molts diners a la loteria. La sort pot venir de moltes maneres i no sempre és pel tema de diners. Per tant, no cal que us en gasteu molts en jocs d’atzar. És millor que us divertiu anant a voltar i fent coses diferents amb els amics.



Verge

del 24 d’agost

al 21 de setembre del 24 d’agostal 21 de setembre

Els diners us desapareixen de manera ràpida i costarà saber on van a parar. Haureu d’agafar-vos-ho amb calma, perquè la cosa encara estarà així uns dies. De totes maneres, es poden fer un munt de coses sense haver de gastar; us haureu d’espavilar i posar-hi ganes. També cal que us organitzeu per tenir-ho tot més ben lligat.



Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

De tant en tant és important tenir contacte, i sobretot diàleg, amb la família. A més, tindreu moltes ganes de fer reformes a casa i de canviar les coses de lloc; no us reprimiu, els canvis són bons. El curiós d’aquests dies serà la vostra manera de vestir: necessitareu ser originals i trencar amb la rutina per sentir-vos guapos.



Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

No us costarà gens sentir-vos còmodes en llocs de fora i fins i tot us vindrà de gust provar coses noves. A banda d’aquest aspecte, tindreu la gent de casa que us farà suport en tot el que vulgueu fer; potser estaria bé que acceptéssiu el que us donen i ho aprofitéssiu per tirar endavant. És bo que feu camí per avançar.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Tindreu algunes contradiccions, cosa que us farà canviar d’opinió constantment i de passada farà perdre el nord a la gent que teniu al voltant, sobretot a la feina. Estaria bé que us paréssiu a pensar abans d’actuar i així tot seria més fàcil. Analitzar les coses i prendre una decisió no és fàcil, però moltes vegades és necessari.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Serà fàcil que us facin mal els ossos; bàsicament tindreu aquesta part del cos sensible i això us donarà aquesta tendència. La millor manera de no atabalar-vos gaire amb això és buscant coses per fer que us facin divertir i mirant de no fer exercici excessiu. D’altra banda, podeu tenir alguna bona idea relacionada amb el camp laboral.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

En el tema de la parella tindreu situacions per recordar i la felicitat se us veurà a la cara. Gaudiu d’aquests moments i no us pregunteu res, només viviu al màxim. Us podeu trobar que persones estrangeres se us apropin més del normal; penseu que sempre va bé conèixer gent nova i aprendre de cultures diferents; no us tanqueu mai a conèixer.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Fareu un munt de coses emocionants i us anirà bé estar al dia de tot, sobretot en el tema d’esports d’aventura o d’altres coses que us puguin cridar l’atenció. És bo que us deixeu anar i proveu el que us vingui de gust, però sobretot sense fer-vos mal; el primer de tot és ser prudent. El tema a tenir en compte aquests dies són els diners.