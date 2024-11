Patrimoni Cultural inicia aquest dilluns una intervenció arqueològica a l’antiga farga Areny, a Ordino

L’antiga farga Areny, a Ordino (SFGA)

L’Àrea de patrimoni cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports iniciarà el pròxim dilluns una intervenció arqueològica preventiva a la zona coneguda com a prat de la Farga a la parròquia d’Ordino, amb l’objectiu de documentar i extreure les restes associades a l’antiga farga Areny. Aquesta intervenció es durà a terme en col·laboració amb la propietat dels terrenys.

L’any 2002 es va fer una intervenció arqueològica a una part de les estructures, quedant algunes parts pendents com són la zona de la carbonera i part del pati. Ara, es reconeixeran i identificaran les estructures restants.

Concretament, les tasques previstes consistiran a retirar la llosa de formigó que cobreix actualment el subsol de la zona de la carbonera i el pati, documentar l’estat de les restes, excavar-les i extreure-les, a fi de descobrir tots els espais annexos a l’antiga farga. Així mateix, es documentarà de forma gràfica tot el procés i les restes descobertes i s’analitzaran i estudiaran els materials extrets per a posar-los en context. La memòria de la intervenció arqueològica recollirà tot el procés de la intervenció, així com els resultats i els estudis associats a aquesta.

La parcel·la anomenada prat de la Farga està identificada com un espai de presumpció arqueològica i inclosa al catàleg comunal de la parròquia d’Ordino. La farga Areny fundada per la família Areny Plandolit està datada del segle XVII i va funcionar fins al segle XIX. Va ser la farga més productiva d’Andorra. Per la seva importància i vinculació amb la família Areny Plandolit disposar d’aquesta informació és un complement al coneixement obtingut amb la farga Rossell i la farga del Madriu.

Cal recordar que la recerca sobre el ferro a Andorra és una línia temàtica que engloba des de l’explotació del mineral, la producció i el comerç, l’organització social al voltant d’aquest sistema de producció i la seva posada en context fins al punt d’haver dissenyat i formar part de l’Itinerari de la ruta del ferro als Pirineus.