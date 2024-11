La Seu aprova l’adequació de passos de vianants amb reductors de velocitat

Un pas de vianants a la Seu (RàdioSeu)

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquesta setmana un contracte per a l’adequació d’alguns passos de vianants, a la ciutat, amb reductors de velocitat, amb l’objectiu de garantir que els vehicles que hi circulin respectin el límit. Cal recordar que actualment a quasi tot el nucli urbà de la ciutat la velocitat màxima està limitada a 30 km/h.

Altres acords adoptats

En aquesta reunió també s’ha acordat atorgar el permís d’obra per a un edifici en què s’hi preveu construir diversos habitatges. Encara en l’àmbit urbanístic, s’ha concedit la llicència ambiental de cara a la proposta d’obertura d’una benzinera i punt de recàrrega de vehicles elèctrics per part de Bon Preu-Esclat, que gestiona la xarxa EsclatOil. Aquest projecte està pendent encara d’alguns altres tràmits per a poder tirar endavant.

A l’apartat cultural, la junta ha tirat endavant la concessió de subvencions a l’Escola Oficial d’Idiomes de la Seu, per la celebració del seu 20è aniversari; a la Fira Consciencia’t impulsada per l’UBSU, que tindrà lloc aquest cap de setmana vinent, i al nou Pessebre Vivent que es prepara per a aquest Nadal.