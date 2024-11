Marsol avança que el creixement del PIB de 2023 ha estat del 2,6% “superant de llarg les previsions de l’1,6%”

La ministra Conxita Marsol intervenint en la inauguració de la 2a edició de l’Andorra Economic Forum (SFGA)

El Producte Interior Brut (PIB) real de 2023 s’ha incrementat el 2,6%, una xifra força superior -un punt percentual- respecte a la previsió de creixement de l’1,6%. La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha valorat la xifra de forma molt satisfactòria: “L’economia funciona, estem per sobre dels països veïns i de l’eurozona i això és una bona notícia per al país”. No obstant això, Marsol ha deixat clar que el Govern ha d’afrontar altres reptes, com l’accés a l’habitatge, el poder adquisitiu dels ciutadans o l’increment dels salaris.

La dada del PIB real, amb un càlcul semidefinitiu -es publicarà de manera definitiva el proper 14 de novembre-, l’ha avançada durant la seva intervenció amb motiu de la inauguració de la 2a edició de l’Andorra Economic Forum, un esdeveniment internacional que reuneix en un espai economistes, alts directius i empresaris destacats de parla hispana, veus líders de l’emprenedoria, tendències macroeconòmiques i noves tecnologies.

La implementació de la llei d’actius digitals, ha explicat Marsol, és una línia important que contribuirà a diversificar una economia sustentada en el turisme i el comerç, i que s’ha d’ampliar fomentant sectors com la innovació i la tecnologia. La ministra ha reiterat l’aposta del Govern per a crear durant el 2025 una àrea d’innovació al país. En aquest sentit, ha dit que Andorra ja compta amb un ecosistema d’empreses basat en aquests sectors d’alt valor afegit, que properament es plasmarà en una mapa on es podrà visualitzar la xifra de companyies i què aporten al conjunt de l’economia nacional.