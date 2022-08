Pas de la Casa: autocinema amb la pel·lícula “Las brujas”, de Roald Dahl

L’aparcament del Bullidor, al Pas de la Casa, s’ha convertit en un indret ideal aquest estiu per a poder projectar pel·lícules en format autocinema. Dimecres, dia 24 d’agost, de les 22 a les 23:30 hores, hi ha prevista la projecció del film “Las brujas”, de Roald Dahl. Un film per a tots els públics.

Sinopsi:

La Gran Bruixa té una pla diabòlic per a desempallegar-se de tots els nens a Anglaterra: les seves bruixes buidaran tots els magatzems de caramels i vendran caramels enverinats i xocolata que transforma els nens en ratolins! Aquest pla esgarrifós és descobert pel jove narrador de la història, Luke.

Per sort, la seva àvia coneix diverses coses sobre les bruixes, però, desgraciadament, abans que no hagi pogut consultar-la, és transformat en ratolí. L’àvia es lamenta de no haver pogut ajudar al seu net, perquè es tracta d’una vella història entre la reina de les bruixes i ella: velles adversàries.