Descobrir la història dels pobladors de Sispony amb una ruta guiada nocturna

Les activitats de l’Àrea de Museus i Monuments del Govern segueix promocionant activitats interessants. En aquesta ocasió consisteix en una ruta guiada, que és farà de nit, per a descobrir la història dels pobladors de Sispony, a la parròquia de la Massana. La ruta, que se celebrarà el dijous, dia 25 d’agost, l’organitza el Museu Casa Rull, un altre dels atractius ubicats a Sispony.

Però, al poble, no tan sols hi ha el Museu Casa Rull, a la resta de cases també hi han passat fets històrics rellevants i curiosos al llarg del temps. Amb la ruta guiada es recorrerà el poble i es coneixeran alguns dels escenaris que amaguen pinzellades d’història de l’indret.

Històries com les de persones que van ser presoneres als camps de concentració durant la Segona Guerra Mundial, dones acusades de bruixeria i cases que van acollir refugiats en els moments més convulsos del segle XX. Aquests són alguns exemples del que s’explicarà en la ruta guiada del dia 25 d’agost.

La caminada s’iniciarà a les 20 hores al Museu Casa Rull i, per a assistir-hi, cal reservar trucant al (+376) 836 908. La participació és gratuïta. Es recomana portar calçat còmode, ja que la ruta té desnivell.