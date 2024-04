Pas altern amb semàfors entre Anyós i l’Aldosa a partir d’aquest vespre de divendres

Imatge d’arxiu d’una zona en obres regulada per semàfor (Istock)

Després del treballs per a dotar de seguretat la zona de l’esllavissada que s’ha produït aquesta matinada, el trànsit a la carretera entre Anyós i l’Aldosa es restablirà aquest vespre de divendres, amb pas altern dirigit per semàfors. Recordar que, cap a quarts de sis del matí s’ha enfonsat un tram d’uns 30 metres del carrer d’entrada a les urbanitzacions. Poc després del despreniment ja s’ha començat a retirar la pedra i la runa, una operació que s’ha agilitzat al màxim. Cap a les 12 hores, s’ha fet caure el tram inestable de la zona enfonsada. En aquests moments s’està preparant la zona per a procedir a la instal·lació de micropilotatges, uns treballs que requeriran talls puntuals a l’accés a les urbanitzacions.

S’habilitarà un pàrquing a un prat, a peu de carretera, perquè els veïns hi puguin estacionar durant la franja horària en què estigui tancat l’accés. El pas per a vianants es mantindrà obert en tot moment. L’accés a les urbanitzacions es tancarà al trànsit rodat durant les següents franges: del 24 d’abril al 3 de maig, 9.30 a 19 hores; dissabte, 27 d’abril, de 9 a 14 hores.

Protecció Civil ha estat al capdavant del dispositiu per a gestionar la situació juntament amb el COEX, Policia, Bombers i Servei de Circulació. Els cònsols de la Massana s’han desplaçat també a la zona per a establir el pla d’actuacions amb l’equip d’enginyers i tècnics. Els cònsols agraeixen la implicació dels diferents serveis que han participat a l’operatiu.

Encara no se saben els motius de l’esllavissada tot i que la cònsol major, Eva Sansa, remarca que el despreniment ha tingut lloc en un punt on hi havia penya, amb més possibilitats d’inestabilitat durant èpoques de canvi de temperatura.

Es preveu que les obres estiguin enllestides en un màxim de tres setmanes.