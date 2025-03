Participació de l’alpinista Marc Toralles al High Camp by Haglöfs

Els participants en el High Camp by Haglöfs (@Jordi Riberaygua)

La Vall d’Incles ha estat l’escenari aquest cap de setmana del High Camp by Haglöfs, una experiència única d’esquí de muntanya que ha comptat amb la participació dels guies de l’Adventure Center de Grandvalira i del reconegut alpinista Marc Toralles. Aquest exclusiu esdeveniment, adreçat a esquiadors amb un nivell avançat d’esquí de muntanya, ha permès als participants perfeccionar la seva tècnica i aprofundir en els coneixements sobre seguretat, planificació d’activitats i elecció d’itineraris en alta muntanya.

El High Camp, limitat a sis participants seleccionats a través d’una enquesta a les xarxes socials, ha ofert una experiència que ha combinat formació tècnica, rutes d’esquí de muntanya i una nit d’estada al refugi de Juclar, envoltats d’un paisatge espectacular i exigent. David Parra, guia d’alta muntanya de l’Adventure Center, ha explicat que “hem escollit aquestes dues valls i el refugi perquè ofereixen molts itineraris d’esquí de muntanya, tenen una oferta molt bona amb molt bones pujades i baixades. L’itinerari del primer dia era més senzill, però molt bonic, i el segon dia hem pujat diferents colls que ens han ofert baixades molt interessants”.





Formació en alta muntanya amb un referent de l’alpinisme

Els participants han tingut l’oportunitat d’aprendre de la mà de Marc Toralles, un dels referents de l’alpinisme espanyol, guardonat amb el Premi Alpinisme Extraeuropeu FEDME 2019 per la ruta Slovack direct al Denali, i doble nominat al Piolet d’Or 2023 per la seva obertura al pic verge Guillem Aparicio a l’Himalaya (Índia) i l’obertura de la cara est del Siula Gran (Huaybuash, Perú). L’alpinista ha compartit experiències amb els participants i ha explicat com aquest esport el va atrapar: “Vaig començar a fer alpinisme amb 26 anys arran d’un regal que em va fer la meva xicota, no havia fet mai, fins aleshores, muntanya, ni a l’hivern ni a l’estiu i em va enganxar, em va canviar la vida”.

Toralles i els guies del Grandvalira Adventure Center que han acompanyat l’expedició, han impartit també formacions sobre observació del terreny, nivologia, proves ràpides de neu, tècnica de descens en neus no tractades, i ús de grampons i piolets. Les activitats preparades s’han pogut desenvolupar com estaven previstes, fins i tot, amb la meteorologia del cap de setmana, que amb les nevades ha posat a prova les habilitats dels participants.

Els participants del High Camp, tot i ser esquiadors de muntanya avançats, han valorat molt positivament l’oportunitat i n’han destacat tots els aprenentatges. “El camp ha sigut una experiència brutal, mai havia tingut l’oportunitat de compartir l’activitat amb guies d’aquest nivell i alpinistes professionals i ha sigut una experiència increïble”, ha destacat una de les esquiadores, mentre que un altre comentava que “aquest cap de setmana ha estat curt, però l’hem aprofitat molt i hem fet moltes coses que m’han anat molt bé, l’experiència ha estat molt enriquidora, realment”.





Auge dels esports alternatius a l’esquí alpí

Els esports de neu alternatius a l’esquí alpí com són l’esquí de muntanya i les raquetes de neu han gaudit d’un considerable augment d’adeptes i, en aquest sentit l’Adventure Center vol donar resposta a les seves necessitats amb guies experts que, a més d’oferir excursions per a descobrir l’entorn de les muntanyes andorranes, tenen cursos tant d’iniciació com de millora tècnica, i procuren informació de seguretat d’alta importància en aquests esports.

Grandvalira Resorts ha fet en els darrers anys una gran inversió per a donar resposta a aquest nou grup d’aficionats a la neu i compta actualment amb 81 quilòmetres de circuits per a raquetes de muntanya i 80 km de rutes per a esquí de muntanya dins del seu domini que estan habilitades i senyalitzades.