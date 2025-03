Jordi Alcobé dona al Consell General el manuscrit ‘Manual 1797’, d’Antoni Puig

El manuscrit d’Antoni Puig donat al Consell General per Jordi Alcobé (Consell General)

Jordi Alcobé, en qualitat de ciutadà, ha donat al Consell General un manuscrit del segle XVIII escrit per Antoni Puig, anomenat ‘Manual 1797’. La donació s’ha dut a terme aquest dimarts en un acte a la sala dels passos perduts, a la Casa de la Vall, on s’ha exposat el contingut del document fins ara desconegut. Prèviament a la presentació, el síndic general, Carles Ensenyat, i Jordi Alcobé, com a donant, han signat el contracte que referma que l’arxiu passa a ser de titularitat pública.

El Consell General s’encarregarà de restaurar el document completament i, posteriorment, es dipositarà a l’Arxiu Nacional perquè pugui ser consultat per la ciutadania i pels professionals que ho desitgin. A més, es treballarà en la digitalització del manuscrit perquè es pugui consultar en línia.

D’altra banda, el Consell General ha encarregat a Francesc Rodríguez la realització d’un estudi preliminar sobre el ‘Manual 1797’, de forma que es pugui avaluar el seu contingut i establir una aproximació sobre les circumstàncies que van portar Antoni Puig a realitzar aquest manuscrit.

En una primera aproximació, s’ha establert que el contingut del document és una còpia del ‘Politar andorrà’, principal obra d’Antoni Puig. S’ha detectat que l’autor segueix en gran part el contingut i el redactat del Politar, però que inclou canvis d’ordre, addicions i algunes modificacions substancials. A més, es fa una represa, en diverses ocasions, de fragments del text de Fiter i Rossell.

Com a curiositat, Jordi Alcobé ha explicat que va descobrir el manuscrit a l’estiu del 2008. Es trobava a Cal Regí de Prats, i es va trobar durant la reforma al cap de casa. Durant uns mesos el va poder estudiar i, finalment, el va adquirir. Després de moltes anàlisis i valoracions, va considerar que es tractava d’un llibre amb un fort valor patrimonial i que havia de passar a ser de propietat nacional.