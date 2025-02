Paquet de mesures per a vetllar pel benestar digital i la reducció de la bretxa digital

El secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell (SFGA)

Garantir que tothom tingui accés a les eines digitals, protegir els infants i joves en el ciberespai, i fomentar un ús segur i saludable de la tecnologia. Amb aquest triple objectiu el Govern ha aprovat aquest dimecres un paquet de mesures per a fomentar el benestar digital i la reducció de la bretxa digital entre la ciutadania. Les accions impulsades segueixen les línies estratègiques marcades per l’Estratègia nacional de transformació digital 2030.

Així, una de les mesures més destacades i rellevants és la creació del Centre de Benestar Digital i Capacitats i Competències Digitals. “Un espai pensat per acompanyar la ciutadania en l’adaptació i transició cap a la nova era digital, que oferirà formació, assessorament i recursos per a garantir que ningú quedi enrere en la revolució digital”, ha explicat el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, durant la roda de premsa.

Rossell ha posat en context que la transformació digital i la relació de les persones amb l’entorn digital presenten diversos reptes, especialment per als col·lectius més vulnerables. Per això, el centre ve a garantir que els avenços digitals “reverteixin efectivament en el progrés com a societat i en el benestar del conjunt de la població”. A més, el secretari d’Estat ha remarcat que aquestes noves mesures impulsades per l’Executiu permeten donar resposta a diverses encomandes del Consell General.

Amb l’objectiu que aquest centre estigui el més a prop de la ciutadania possible, s’ha arribat a un acord amb Andorra Telecom perquè el centre tingui ubicació física al nou edifici NODE que s’està construint al centre d’Andorra la Vella. D’aquesta manera, es disposarà d’un espai físic on la ciutadania pugui adreçar-se i on oferir assessorament presencial: com ara l’acompanyament en l’ús de tecnologia i configuració de dispositius, l’acompanyament en l’ús de serveis públics digitals, assessorament en digitalització empresarial i formació en capacitats digitals i programes d’alfabetització digital. A més, l’espai també es podran fer xerrades, exposicions, tallers i esdeveniments.

Especialment, el centre posarà èmfasi en la protecció dels infants i joves, oferint recursos per a famílies i escoles sobre l’ús responsable de la tecnologia. De fet, i seguint aquesta línia, una de les altres mesures que el Govern a aprovat aquest dimecres és l’aprovació definitiva del Pla del Benestar Digital dels Infants i Joves. Aquest document inclou mesures per a garantir la protecció dels infants i joves en l’entorn digital i un full de ruta per a implementar-lo.





Signatura amb la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT)

Finalment, aquest dimecres el Govern també ha aprovat la signatura de l’establiment d’un marc de cooperació més ampli amb la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT) en l’àmbit de la protecció en línia dels infants. Aquesta col·laboració permet estrènyer els llaços amb aquesta entitat que el desembre passat van visitar el país per a reunir-se amb el Govern i consellers generals per a ajudar en l’elaboració del pla de benestar digital infantil. És previst que aquest nou conveni se signi la setmana que ve.