Papillon o gos papallona

És una raça de gossos anomenada també Spaniel Nan, petit i bastant actiu. La seva principal característica són les orelles en forma de papallona a les quals li deu el seu nom, ja que en francès papillon vol dir papallona, i és una raça originària del país gal.

En el segle XIX diversos encreuaments van modificar la seva morfologia, donant lloc al Papillon que coneixem avui en dia.

Sol ser una raça sociable i adaptable a tota mena d’ambients però és mostra reservada amb persones desconegudes. Són excel·lents com a guardians, malgrat la seva mida digui el contrari, et sorprendrà com alerta de la presència de gent a prop de casa.

La seva tolerància al fred no és bona, doncs a diferència d’altres gossos no posseeix la capa interna de pèl, motiu pel que s’aconsella resguardar-lo del fred, doncs té tendència a refredar-se.

El seu pèl llarg i sedós de color blanc amb barreja d’altres tonalitats, necessita ser raspallat amb freqüència, sent aconsellable l’ús de suavitzant en banyar-lo.

Com passa amb altres races de pèl blanc, el llagrimeig provoca que s’oxidi el pèl de sota els ulls Per evitar-ho, neteja-li diàriament les lleganyes amb sèrum fisiològic i gases estèrils, una neta per a cada ull.

Per Eva Remolina