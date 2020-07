Cotxe per a un conductor novell

A l’hora de comprar el seu primer cotxe, un conductor novell té moltes opcions per escollir, però no tots els vehicles són aconsellables per a ell. I és que, segons estudis, els joves busquen velocitat, disseny i equipament, sense valorar la seguretat, fiabilitat o despeses de manteniment.

Per això, us donem alguns consells a l’hora de comprar el cotxe més adient:

Convé optar per cotxes que comptin amb quatre o cinc estrelles EuroNCAP.

Quant a l’equipament, cal analitzar les necessitats del conductor. Així, si viatja molt, necessita un bon maleter, un navegador GPS…Pel que fa al motor, si només s’utilitza per ciutat i trajectes curts, la millor opció és un gasolina, però si es fan molts quilòmetres, el millor és un dièsel.

Un cop adquiriu el vostre cotxe, llegiu el manual d’instruccions per familiaritzar-vos amb els comandaments més importants.

Conduïu-lo per primera vegada en un entorn on hi hagi poca circulació i passeu a un de major dificultat progressivament.

I no oblideu revisar el cotxe amb freqüència, sobretot l’estat dels pneumàtics, el nivell d’oli i de refrigerant… ja que el manteniment del cotxe és necessari, a més porta poc temps.

Per Tot Sant Cugat