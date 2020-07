Vives rep Espot i Suñé al Palau Episcopal

L’Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Mons. Joan-Enric Vives, va rebre la tarda de dimecres 8 de juliol, al Palau Episcopal de la Seu d’Urgell, el cap de Govern, Xavier Espot, i la síndica general, Roser Suñé. Aquesta era la primera trobada institucional conjunta presencial del cap de Govern i la síndica general amb el copríncep episcopal després del confinament imposat causat per la pandèmia de la Covid-19. Durant el confinament, Vives va mantenir constants telefonades amb les autoritats per seguir la situació.

Espot i Suñé van informar el copríncep episcopal de la tasca portada a terme des del Govern i del Consell General per tal de superar la crisi sanitària i les principals iniciatives engegades per ambdues institucions per tal de pal·liar les greus conseqüències polítiques, socials i econòmiques producte de la pandèmia. Es va agrair i destacar el treball de Càritas a través del servei a les Parròquies que ha acompanyat moltes persones vulnerables.

La trobada s’emmarca dins de les disposicions de la Constitució del Principat d’Andorra que preveu que els Coprínceps siguin informats regularment dels afers de l’Estat.