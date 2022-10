No ha estat un bon partit: Vila-real B 1- FC Andorra 0

No ha estat un bon partit del FC Andorra al camp del Vila-real B. Ha estat un encontre lent, sense massa idees clares a nivell ofensiu i, en defensa, els locals, han sabut aprofitar l’ocasió més clara que han tingut per a endur-se el matx, gol de Fer Niño. No hi ha hagut energia per a treure quelcom de positiu. Aquest dissabte no hi ha hagut pólvora.

Tot i això, en la darrera jugada de l’encontre el FC Andorra hagués pogut igualar el marcador amb una clara ocasió, però la rematada de cap ha estat inofensiva i el porter groguet se l’ha trobat a sobre. Com sempre els tricolors dominen, combinen la pilota, però les oportunitats no es materialitzen. Això, és tan així que els d’Eder Sarabia han tingut un 77% de possessió per un 23% el Vila-real B, però no ha servit per a esgarrapar ni un punt.

Ara bé, en llançaments entre els tres pals, els locals registren 4 xuts, per 3 els andorrans. Aquesta és una tònica que s’està reproduint les darrers jornades. El FC Andorra controla el partit, però no defineix. Caldrà treballar aquest aspecte.