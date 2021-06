Pallarés signa un conveni amb la Fundació Privada Anna Didi sobre el Programa d’inclusió sociolaboral

La ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, i la presidenta de la Fundació Privada Anna Didi, Anna Babot, han signat aquest un conveni de col·laboració a través del qual la fundació fa una donació al Govern de 16.822,20 euros destinada a finançar part del Programa d’inclusió sociolaboral per a adolescents i joves en situació de risc.

Aquest programa, que el Consell de Ministres va aprovar al març d’enguany, té l’objectiu de facilitar l’accés al mercat laboral dels adolescents i joves que es troben en seguiment per les àrees que atenen adolescents i joves d’Afers Socials. Un col·lectiu que, especialment, es troba amb dificultats per accedir o mantenir una feina. Així doncs, en el marc d’aquesta iniciativa, el Govern es fa càrrec íntegrament de l’import del salari i d’afiliar els usuaris del programa com a cotitzadors a la branca general i a la branca de jubilació de la CASS. La durada del contracte és de sis mesos renovables una vegada pel mateix període, prèvia acceptació de totes les parts.

Per tant, tal com ha explicat Pallarés, la donació que ha formalitzat avui la Fundació Privada Anna Didi de 16.822,20 euros representa la prestació que hauria d’assumir el Govern per a la contractació, a través d’aquest Programa, de cinc adolescents o joves (560,74 € per persona) per un període de sis mesos.

Actualment hi ha 9 joves i adolescents que es beneficien del programa i, amb la partida pressupostària assignada pel Govern, està previst que se’n beneficiïn 9 més al llarg del 2021. La donació de la Fundació Anna Didi permetrà sumar-ne 5 joves o adolescents més aquest any.

Segons es determina al Programa, el salari fix dels usuaris ha de ser igual al salari mínim vigent en funció de la jornada de treball efectuada. La jornada laboral ha de ser d’entre 20 i 30 hores setmanals, si bé en casos concrets es pot establir en 40 hores. La durada del contracte és de sis mesos renovables una vegada pel mateix període, prèvia acceptació de totes les parts.

Pel que fa al perfil dels adolescents i joves que poden accedir a aquest programa, s’estableix que els sol·licitants han de tenir entre 16 i 25 anys i que han d’acreditar la residència legal i efectiva al Principat. Les persones majors d’edat han d’acreditar que hi han residit durant un període mínim de tres anys immediatament anteriors al moment de presentar la sol·licitud.

La voluntat del programa és aconseguir una ocupació laboral per aquests adolescents i joves que els motivi, alhora finalitzi els seus llargs períodes de desocupació, quins els solen afectar a nivell de motivació, estat d’ànim, autoestima i inclús conducta.