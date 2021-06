El PS subratlla la importància d’aplicar el tercer pagador i el Pla de Salut Mental

El grup parlamentari socialdemòcrata ha entrat avui dues preguntes orals a Sindicatura sobre el tercer pagador i el Pla de Salut Mental. El president dels parlamentaris socialdemòcrates, Pere López, ha demanat al Govern si té la intenció d’implementar aquesta mesura o no, ja que fa vuit anys que l’executiu l’anuncia, però no arriba mai. López també ha destacat que el Govern “juga d’alguna manera” amb la il·lusió de la ciutadania, sobretot amb la d’aquells que tenen menys recursos i que estan esperant que arribi el tercer pagador.

El president del grup parlamentari socialdemòcrata ha subratllat que és una qüestió de “dignitat personal i de drets” i que no s’entén que en un país desenvolupat com és Andorra hi hagi persones que no puguin ser ateses sanitàriament per la seva situació econòmica. “Tot i la reiteració la qüestió no perd importància i per a nosaltres és absolutament inadmissible que tan sols un ciutadà no pugui accedir a un tractament mèdic, a la compra de medicaments, consultes, analítiques, o qualsevol de les necessitats que la seva salut requereixi per una manca de recursos i per no poder avançar la despesa sanitària vinculada a l’acte mèdic o prova que s’hagi de fer”.

La consellera Susanna Vela també ha dirigit una pregunta oral per conèixer quina és l’estratègia i el calendari que té previst el Govern amb relació a la salut mental. Vela ha formulat aquesta qüestió arran de les darreres informacions sobre el Pla de Salut Mental i el programa d’atenció psicològica per pal·liar els efectes de la Covid-19 i la inclusió de la psicologia a la cartera de serveis de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. “Són temes que fa molts anys que s’arrosseguen i la lluita dels professionals de la psicologia per la cartera de serveis fa moltíssims anys i només anem que posposant. El tema del Pla integral de Salut al setembre es va acordar tirar endavant i havia d’haver estat presentat al març. Han passat vuit mesos i encara no tenim res. L’únic que tenim és el programa d’atenció psicològica gairebé in extremis” ha recordat.

La consellera socialdemòcrata ha fet palès que el suport psicològic ha de ser cobert per la CASS i que és un problema que si no es resol ara, anirà en augment perquè ja anem tard donada la situació de salut mental de la ciutadania. “No acceptarem més pròrrogues o ajornament de qüestions que són bàsiques i que ja ho eren abans de la pandèmia”.