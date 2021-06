El cap de Govern, Xavier Espot, i el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, respondran a les preguntes de la ciutadania sobre l’Acord d’associació el pròxim 28 de juny en una nova trobada pública en el marc dels actes ‘Andorra i la UE, parlem-ne’. El programa, que es retransmetrà en directe per Andorra Televisió a partir de les vuit del vespre, permetrà respondre als dubtes i preguntes que faci arribar la ciutadania de forma telemàtica de manera prèvia a l’acte. Així, des d’aquest mateix dimarts i fins al pròxim 18 de juny tothom que vulgui podrà enviar els seus neguits a andorraue@govern.ad o bé per WhatsApp al +376 637 400.

A més, i tal com ja es va fer durant la primera ronda de reunions públiques al tomb d’aquest projecte a la tardor del 2019, el Govern publicarà un document de síntesi amb totes les respostes a la web, tant les que s’hagin pogut contestar com les que no, perquè tothom les pugui consultar. Amb la voluntat de seguir informant sobre la negociació, la Secretaria d’Estat acompanyarà la promoció d’aquest esdeveniment amb la difusió de tres animacions que sintetitzen de forma molt visual alguns dels elements més generals de la negociació.

Així ho ha avançat el secretari d’Estat en una nova trobada mantinguda amb els mitjans de comunicació del país, durant la qual també ha informat dels avenços en la negociació i del calendari previst pel pròxim semestre.

En aquest sentit, Riba ha posat en relleu que en aquests moments 22 dels 25 annexos que preveu l’Acord ja s’estan treballant de manera simultània. “Això suposa que prop d’un 80% del cabal comunitari ja està sobre la taula de negociació”, ha sintetitzat Riba. Més concretament, ha explicat que ja hi ha un annex acordat i únicament dos estan pendents de tractar, a l’espera que la Unió Europea enviï el llistat de normativa a Andorra.

En la trobada amb els mitjans, el secretari d’Estat també ha informat als periodistes el pròxim calendari de negociació previst pel segon semestre de l’any i que se centrarà, principalment, en la negociació de la lliure circulació de persones.

Finalment, Riba ha aprofitat la trobada per fer balanç dels actes dels últims mesos per commemorar el 30è aniversari de la relació entre Andorra i la Unió Europea, destacant l’emissió, el pròxim 22 de juny a Andorra Televisió, d’un documental sobre les tres dècades d’acostament a Europa a través dels diferents protagonistes polítics. L’audiovisual s’ha construït a través de 17 entrevistes a caps de govern, ministres d’exterior, ambaixadors i altres alts càrrecs polítics durant aquests 30 anys.