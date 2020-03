La Fundació ONCA organitza el tradicional Concert de la Constitució. Enguany l’actuació serà a càrrec d’un Duo de saxo i piano, amb un programa titulat Paisatges d’emocions d’Europa a Amèrica. Tindrà lloc el dissabte 14 de març, a les 12.00 h, al vestíbul del Consell General d’Andorra.

El duo està format per músics del país, estrets col·laboradors de les activitats de la Fundació ONCA. Efrem Roca (saxofon) i Míriam Manubens (piano), seran els encarregats de posar la nota musical al programa de celebració del dia de la Constitució del Principat d’Andorra.

Paisatges d’emocions d’Europa a Amèrica és un viatge del passat al present, amb autors clàssics i autors per descobrir, amb cançons romàntiques i danses ètniques, des d’una sonata a un funky. Un programa amb contrastos que s’endinsa a la vella Europa del “pare de la música”, el gran mestre Johann Sebastian Bach, fins a l’Amèrica del “rey del tango”, el gran Carlos Gardel. Un programa servit pel so d’un duo format per piano i saxofon, perquè les melodies, que no coneixen fronteres, ens portin pels paisatges màgics de l’emoció.

L’entrada a l’acte és lliure i hi col·labora el Consell General.

Efrem Roca, saxofon

Actualment és professor de l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella, i des del 2013, és el director artístic de l’Andorra Sax Fest, festival que organitza també el Concurs Internacional de Saxofons d’Andorra.

Míriam Manubens, piano

Actualment és professora de l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella, on imparteix classes de piano i és pianista acompanyant.