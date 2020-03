Les xarxes socials absorbeixen bona part del temps dels espanyols i, segons revela un estudi dut a terme per Hubside en col·laboració amb IPSOS, 1 de cada 5 dediquen almenys 1,5 hores al dia a les xarxes socials. O cosa que és el mateix, 22,5 dies a l’any. No obstant això, encara que els espanyols tenen una mitjana de 3,7 perfils en xarxes socials diferents, només publiquen en 1,73 xarxes; és a dir, les usen principalment per a veure contingut i no per a compartir-ho.

Precisament, les principals crítiques a les xarxes socials són la sobreexposició (63%), juntament amb la imatge distorsionada que mostren de la realitat (50%) i els riscos als quals exposen als més joves (47%), com grooming o sextorsió.

Entre els espanyols que prefereixen no compartir contingut en xarxes socials, el 52,9% considera que es tracta d’informació personal que, en certa manera deixa de ser exclusivament de la seva propietat. Mentrestant, un 36,4% afirma que hi ha millors maneres de compartir informació en el món digital.

En aquest sentit, el sondeig de Hubside revela que el 37% dels espanyols té una pàgina web personal o li agradaria tenir una. Les principals raons per a triar un blog enfront de les xarxes socials són la llibertat a l’hora de publicar continguts (50%) i les majors possibilitats de personalització (45%). Quant a l’ús preferit per a les webs personals, els espanyols les utilitzen sobretot per a compartir les seves aficions (63,3%).

