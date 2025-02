Paisatges de l’Oli a Bovera: un viatge entre oliveres centenàries i la història viva de les Garrigues

Vista de Bovera des de la pista que condueix a la Palma d’Ebre. Foto: ©Wikiloc

En els camins de les Garrigues, terra d’oliveres i de paisatges carregats d’història, trobem una ruta que destil·la la màgia d’aquesta comarca: la Ruta dels Paisatges de l’Oli. Aquest itinerari circular de 10,7 quilòmetres, dissenyat al voltant del petit municipi de Bovera, ens permet gaudir d’un passeig serè i captivador per l’essència d’una de les terres més singulars de Lleida, on l’oli d’oliva esdevé el cor de la cultura local.

Recórrer aquesta ruta és endinsar-se en un viatge que combina la bellesa natural de la vall de l’Ebre amb el testimoni mut de generacions dedicades a la cura i treball de la terra.

Amb una durada aproximada de tres hores i baixa dificultat, el camí es pot fer a peu o en bicicleta, una manera idònia de submergir-se en aquest entorn sense presses, deixant-se emportar per la pau d’un paisatge que sembla aturar el temps. Aquí, cada racó és una finestra a la història, i les oliveres centenàries, com l’Olivera gegantina de l’Amado, amb el seu tronc imponent i arrels fondes, semblen narrar-nos segles d’esforç i dedicació.

Al llarg del recorregut, ens topem amb elements patrimonials com els aljubs restaurats, antics dipòsits excavats a terra que recollien i conservaven l’aigua de pluja, com l’aljub del Melchor, el de l’Amado i el del Severino. Aquestes estructures ens parlen d’una època en què l’aigua era un recurs molt preuat, aprofitat amb la saviesa de la gent d’abans. A prop també trobem el Pou de l’Hort, una altra peça d’enginyeria tradicional que mostra la destresa amb què es recollia l’aigua en temps de sequera.

L’experiència es completa amb el Forn d’Oli de Ginebre, una joia restaurada que ens trasllada a una època en què l’oli de ginebre es valorava tant en medicina popular com en l’ús ramader. Aquest oli, espès, fosc i molt amarg, s’obtenia tant dels ginebrons com del tronc (més habitual i amb millors propietats). S’utilitzava com a sudorífic, depuratiu i en la ramaderia es feia servir per a curar gairebé qualsevol mal del bestiar, des de ferides, llagues o treure la ronya, una malaltia de la pell. Un altre clar exemple de com l’home s’ha servit dels recursos del bosc per a sanar i alimentar els seus animals.

Arribar-hi és senzill, ja que Bovera és a uns 45 minuts de Lleida en cotxe, i els camins de la ruta estan ben senyalitzats i accessibles, pensats perquè famílies, parelles, grups d’amics o fins i tot excursionistes en solitari, puguin endinsar-se en aquest espai sense preocupacions.

És una ruta apta per a tots els públics que permet gaudir tant del paisatge com del silenci que regna entre les oliveres i els camins de terra.

Per als qui decideixin aventurar-s’hi, portar aigua és fonamental, ja que no hi ha fonts durant el recorregut, i un bon calçat per a terrenys de terra, que tot i ser accessibles, poden comportar alguns trams irregulars. La ruta és pot fer durant tot l’any, però llueix més durant les estacions de tardor i primavera, ja que les Garrigues s’omplen de colors i olors que es fonen amb la història dels camps d’oliveres. A la tardor, els olis d’oliva comencen a fer-se notar amb la collita, i a la primavera, els camps esdevenen un tapís viu de tonalitats verdes.

La Ruta dels Paisatges de l’Oli és una passejada per la bellesa d’una comarca singular, una experiència per a redescobrir l’essència del territori i la força de la cultura de l’oli d’oliva. Recórrer-la és endinsar-se en un paisatge que respira història, arrels i una serenitat que difícilment es troba en altres racons.





Per Lourdes Farré