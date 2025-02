Lluís R. Samper Pascual

A Vilanova de Bellpuig (Lleida), municipi de 1.168 habitants, que pertany al Pla d’Urgell, per Carnaval, és tradició celebrar un concurs de cassola de tros, una menja molt popular a Ponent. La competició es fa per colles. Un jurat fa el tast. Per votació determina quina és la colla guanyadora. L’esdeveniment aplega unes 600 persones en un dinar comunitari al poliesportiu del poble per a cruspir-se saboroses cassoles de tros elaborades, un cop el jurat ha fet saber el seu veredicte inapel·lable. Val a dir que, tot no es prepara al moment. Una part és elaborada a la vetlla, a casa.

Dels preparatius se n’encarreguen, sobretot, les dones. Cuinar als fogons, a fora, prop del pavelló municipal, és tasca més o menys compartida, segons la colla. Els entrants, les postres i les begudes són a punt a la vetlla, feina feixuga en la qual vaig col·laborar en una de les edicions.

Concretament em va tocar preparar una macedònia de fruita gegantina al costat de les dones, mentre altres d’elles confegien les orelletes que s’havien de servir al costat del còctel de fruita. L’endemà, en cercar lloc per a seure a taula, per a dinar, els comensals em donaven petits cops de colze en passar darrera seu.

Amb posat seriós, però que es veia que era en broma, els vilanovins em deien: «No volem que els andorrans vingueu gaire pel nostre poble». «Per què no voleu que vingui», els vaig replicar. Llur resposta fou unànime: «Perquè ara les nostres dones ens exigeixen que col·laborem en les tasques domèstiques».

Tots aquells que no hàgiu tastat mai la cassola de tros, podeu intentar elaborar-la pel vostre compte. Una de les tantes receptes que circulen, que us recomano, és la que trobareu al lloc web gastronomia.aralleida.com.