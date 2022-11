‘Paisatges aquàtics’, aquarel·les de Mireia Tarrés, nova exposició a la sala ‘la Cuina’ de la Seu

La sala ‘la Cuina’ del centre cultural les Monges de la Seu d’Urgell inaugurarà aquest pròxim dissabte, 5 de novembre, a les set de la tarda, l’exposició de pintura ‘Paisatges aquàtics’, una sèrie de quadres pintats en la tècnica de l’aquarel·la, totes elles de temàtica aquàtica, de l’artista andorrana Mireia Tarrés.

En paraules de la pròpia artista “tècnicament, sempre faig servir l’aquarel·la, que trobo que em dona moltes possibilitats a l’hora de transmetre la transparència i els reflexos propis del medi aquàtic”. Mireia Tarrés es defineix com “pintora de sensacions, emocions, llums i contrastos. Amb la meva pintura busco transmetre allò que em fa vibrar quan observo la bellesa d’un paisatge, o explicar les meves emocions a través del traç i els colors”.

Sobre ‘Paisatges aquàtics’, l’artista explica que “les obres del fons submarí són fruit del què sento quan em submergeixo al mar i observo la bellesa i grandesa de la vida que hi ha als mars. Nedar entre els peixos, veure les plantes marines, sentir-te envoltada de tanta vida em sorprèn i m’emociona profundament. Aquesta emoció és el motor que impulsa les pintures que ara podeu veure aquí exposades”.

Tarrés afegeix que “les obres que pots veure aquí, van ser creades in situ en l’espai expositiu la Peixera a Escaldes-Engordany, on la gent que passava pel carrer podia interactuar amb mi i veure com pintava en directe. A més, aquell que volia podia quedar-se i acompanyar-me en el meu procés creatiu tot pintant amb material i l’espai que havia reservat pels vianants”.

‘Paisatges aquàtics’ es podrà visitar fins el 30 de novembre, de dilluns a divendres, de cinc de la tarda a vuit del vespre. L’entrada és lliure.