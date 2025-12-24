Outfits de vellut per a lluir cosy i chic en el sopar de Nadal

Els outfits de vellut són perfectes per a un look elegant i cosy aquest Nadal. Aquí descobriràs com combinar aquesta tela per a brillar amb un estil únic, sofisticat i molt chic. Quins outfits de vellut et faran lluir cosy i chic al sopar de Nadal? El vellut —o velvet— té el do de fer-te sentir còmoda, càlida i alhora súper elegant. I justament això volem per al sopar de Nadal, un look cosy amb estil. Si tens ganes de provar un outfit amb aquesta tela, però no saps per on començar, aquí et comparteixo idees per a veure’t espectacular sense complicar-te. Afegeix un blazer de vellut i completa l’outfit amb botins de taló.
Vestit asimètric: Per a un look de Cap d’Any impactant, allunyar-se del casual és l’opció ideal. Opta per un vestit asimètric que aporti un toc modern. Tria un color vibrant i combina’l amb stiletts metàl·lics o transparents.
Vestit sastre de vellut: Si vols lluir sofisticada, tria un vestit sastre de vellut en tons hivernals com raïm, vi, gris o verd maragda. Combina’l amb un top d’encaix negre i uns stilettos negres per a un resultat elegant i modern.
Outfits amb vellut: blazer XXL. L’estil oversize no ha passat de moda. Opta per un blazer XXL i combina-ho amb un short sastrero, mitges negres i stilettos negres.
Per Tot Sant Cugat