Poema de Nadal, de David P Carroll

És Nadal i els nens petits
Somriuen tot el dia i el Pare Noel
Arriba a la nit amb joguines tan acolorides
I llums brillants i de Nadal
Brillen tota la nit
Estrelles brillants en una nit freda i nevada
I la neu cau suau i lentament
Cobrint les teulades a sota
I els arbres de Nadal són grans i imponents
Decorats per mans amoroses i
Ornaments que brillen i brillen
Vivint un somni de la infància i
El temps de Nadal és per a tothom
I estimar-se és el número u
I la màgia de Nadal omple l’aire
I els nens petits són a tot arreu
Un moment per a demostrar què t’importa
Per l’amor i el riure, l’esperança i la llum
Fes que aquest Nadal sigui realment tan brillant
I ens aturarem i resarem
Els nostres éssers estimats que
Tristament han mort i
Allà dins del nostre cor hi ha
el dia de Nadal i els estimem i
Els trobarem molt a faltar cada dia i
Donarem gràcies al Senyor Jesucrist
I el Nadal és un moment per a donar
I per a ser amable i marxar
Totes les preocupacions, lluny
Així que deixa que l’alegria nadalenca que portes dins creixi
I deixa que l’esperit nadalenc flueixi
Així que tothom arreu del món
Tingueu un bonic i màgic
Dia de Nadal i que Déu us beneeixi
I que tingueu un molt feliç dia de Nadal.
Bon Nadal a tothom!
David P Carroll