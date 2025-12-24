Poema de Nadal, de David P Carroll

In: Cultura i Oci
Una porta guarnida per a aquest Nadal
Que l’esperit de Nadal entri a totes les llars (AMIC)

És Nadal i els nens petits
Somriuen tot el dia i el Pare Noel
Arriba a la nit amb joguines tan acolorides
I llums brillants i de Nadal
Brillen tota la nit

Estrelles brillants en una nit freda i nevada

I la neu cau suau i lentament

Cobrint les teulades a sota

I els arbres de Nadal són grans i imponents

Decorats per mans amoroses i

Ornaments que brillen i brillen

Vivint un somni de la infància i

El temps de Nadal és per a tothom

I estimar-se és el número u

I la màgia de Nadal omple l’aire

I els nens petits són a tot arreu

Un moment per a demostrar què t’importa

Per l’amor i el riure, l’esperança i la llum

Fes que aquest Nadal sigui realment tan brillant

I ens aturarem i resarem

Els nostres éssers estimats que

Tristament han mort i

Allà dins del nostre cor hi ha

el dia de Nadal i els estimem i

Els trobarem molt a faltar cada dia i

Donarem gràcies al Senyor Jesucrist

I el Nadal és un moment per a donar

I per a ser amable i marxar

Totes les preocupacions, lluny

Així que deixa que l’alegria nadalenca que portes dins creixi

I deixa que l’esperit nadalenc flueixi

Així que tothom arreu del món

Tingueu un bonic i màgic

Dia de Nadal i que Déu us beneeixi

I que tingueu un molt feliç dia de Nadal.



Bon Nadal a tothom!

David P Carroll

