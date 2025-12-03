Oriol Olm estrenarà la temporada olímpica a Solitude (EUA) en la modalitat sprint

El proper diumenge, l’integrant de la selecció nacional d’esquí de muntanya, Oriol Olm, debutarà a la temporada 2025-26, a la Copa del Món, en la modalitat Sprint, a la població americana de Solitude, prop de Salt Lake City (a l’estat de Utah), en el que serà la darrera prova puntuable per a la classificació per a Milano-Cortina 2026. Olm, que a principis d’estiu va passar pel quiròfan per a solucionar un problema a l’espatlla dreta, es troba al 100% i es mostra il·lusionat en aquesta nova temporada. Serà el seu tercer curs, en la categoria sènior. Com ell mateix ha reconegut “em sento preparat tant física com mentalment”.
Aquest dimecres, Olm surt d’Andorra cap a la primera prova de la Copa del Món acompanyat del seleccionador nacional Xavier Capdevila i del tècnic Xavier Comas. L’esportista de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) espera fer “un bon paper” en una prova on es trobarà amb el gran gruix de competidors que encara cerquen les darreres places de classificació per a la cita olímpica. Olm conscient de les seves poques opcions, se centrarà en aconseguir uns valuosos punts de cara a la Copa del Món.
La resta d’integrants de l’equip nacional, debutaran, la propera setmana a la Copa d’Espanya d’Espot, on també hi serà el mateix Oriol Olm.