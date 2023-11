Laia Fàbregas presenta “El silenci dels astronautes” a La Trenca

Coberta del llibre “El silenci dels astronautes”, de Laia Fàbregas

Avui dimarts, dia 28 de novembre, a les 20 hores, l’escriptora barcelonina Laia Fàbregas visitarà la llibreria La Trenca, a Andorra la Vella. Ho farà acompanyada de la periodista i també escriptora, Eva Arasa, per a presentar la seva darrera novel·la, “El silenci dels astronautes” (Editorial 62), guanyadora del premi Joanot Martorell d’aquest any 2023.

Sobre la novel·la

La Rita, de set anys, té problemes greus de comunicació a l’escola. S’ha inventat una bombolla que la protegeix dels que l’envolten i viu en el seu silenci. No parla amb ningú. En canvi, a casa, no calla.

L’Anna, la mare de la Rita, viu atrapada en una bombolla de culpabilitat. Atabalada per la feina, per la seva preocupació per la Rita i pel record de la filla que se li va morir a la panxa a mig embaràs, no aconsegueix escriure.

La història de David Vetter, un nen nord-americà que va viure dotze anys tancat en una bombolla de plàstic perquè el seu sistema immunitari no funcionava, els servirà a mare i filla per a superar les seves pors i vulnerabilitats i sortir de les presons invisibles que s’han construït.





Sobre l’autora

Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, va viure a Holanda on va estudiar gestió cultural. El 2008 va debutar amb la novel·la La nena dels nou dits, escrita originalment en neerlandès i traduïda després al català i cinc llengües més. El 2010 va publicar La Llista (Amsterdam) i el 2013 va publicar Dies de cel groc (Amsterdam) i el 2021 va publicar No escriuré la teva història.