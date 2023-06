Organitzar esdeveniments esportius de manera més sostenible

El cònsol major, David Astrié, intervenint en la presentació de la guia per a un esport sostenible (Comú Andorra la Vella)

El Comú d’Andorra la Vella, coincidint amb la celebració del Dia mundial del Medi ambient, ha presentat aquesta tarda de dilluns, als clubs, federacions i entitats esportives de la parròquia L’esport sostenible. Guia per a un esport més responsable i amb propòsit, una eina per a fomentar l’organització d’esdeveniments sostenibles, assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i generar una cultura verda entre les entitats.

El document té per objectiu promoure i ajudar les entitats a organitzar activitats que suposin un model més eficient i generin el mínim impacte. Així doncs, per exemple, dona consells útils per a generar menys plàstic quan es desenvolupa un esdeveniment, eines per a conèixer l’impacte ambiental que tenen les activitats que s’organitzen i consells per a fer un ús correcte dels recursos hídrics. També fa un extens recull de la normativa vigent a Andorra que, en l’àmbit esport, estan encaminades a assolir el repte dels ODS, com la Llei de l’esport i la Llei d’economia circular.

En aquest sentit, el cònsol major, David Astrié, ha animat els clubs i les federacions a aplicar aquests consells verds i s’ha mostrat convençut que “l’esport és un gran vector” per a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

La guia, que es pot descarregar aquí, se suma als seminaris de formació per a fer esdeveniments sostenibles que va organitzar el Comú amb la col·laboració de l’empresa Win and green el setembre passat. A les jornades van assistir una vintena d’entitats esportives.





Es pot descarregar aquí el document L’esport sostenible. Guia per a un esport més responsable i amb propòsit