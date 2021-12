Ordino, seleccionada pel programa ‘Upgrade’ de l’Organització Mundial del Turisme

El ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, ha assistit aquest dijous a la sessió temàtica Construir el futur: Innovació, educació i desenvolupament rural en el marc de la seva estada a la 24a Assemblea General de l’Organització Mundial del Turisme (OMT), a Madrid.

Precisament en aquesta sessió és quan s’han anunciat els guardonats de la iniciativa pilot ‘Best Tourism Villages by UNWTO 2021’, on hi havia una candidatura d’Ordino. La proposta andorrana no ha estat seleccionada amb aquesta distinció, però sí que se l’ha seleccionat per entrar al programa ‘Upgrade’, que ofereix assessorament personalitzat per tal d’analitzar i millorar el dossier presentat i així poder concórrer a la propera convocatòria.

Així, el Comú d’Ordino va sol·licitar al setembre al Ministeri de Turisme que presentés la seva candidatura. Per aquest motiu, es va enviar a l’OMT un dossier molt complert sobre el desenvolupament del Turisme d’Ordino, vinculant-lo al desenvolupament sostenible a través del turisme, a la protecció del patrimoni cultural i al desenvolupament rural vinculat amb els ODS.

Tant el Ministeri de Turisme i Telecomunicacions com el Comú d’Ordino han valorat molt positivament aquest nomenament al programa ‘Upgrade’ que permetrà promoure el paper del turisme en la valoració i conservació d’Ordino juntament amb els paisatges, el patrimoni històric i cultural i els valors i activitats locals. Per tant, per millorar com a destinació turística i així complir amb els objectius marcats per la corporació.

El ministre Torres participa en diverses reunions bilaterals a l’OMT

El ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, ha aprofitat la seva estada a la capital espanyola per mantenir diverses reunions bilaterals. Entre altres, Torres s’ha trobat amb la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme d’Espanya, Reyes Maroto, la secretària d’Estat de Turisme de Portugal, Rita Marques, el secretari d’Estat de Turisme de França, Jean-Baptiste Lemoyne, i ha saludat el ministre de Turisme d’Argentina, Matias Lemens, i altres. Amb tots han compartit la situació ocasionada per la pandèmia de COVID-19 i com el món del Turisme s’ha hagut de reinventar per adaptar-s’hi.

Paral·lelament, Torres també s’ha trobat amb la cap de l’Agència Federal Russa de Turisme, Zarina Doguzova, que li ha presentat la candidatura de Moscou per organitzar l’Expo del 2030.