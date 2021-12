El tenor Joseph Calleja, 2n artista de la Temporada d’Andorra la Vella 2021-2022

El proper dissabte 4 de desembre, el tenor maltès, Joseph Calleja, serà el segon artista previst per a la Temporada d’Andorra la Vella. Calleja ha estat sovint comparat amb cantants llegendaris d’èpoques anteriors com Jussi Björling, Beniamino Gigli i, fins i tot, amb Enrico Caruso. Actualment, és un dels tenors més respectats del planeta i ha actuat en els millors escenaris, com són el Metropolitan Opera de Nova York, la Staatsoper de Viena, l’Statepera Estatal de Munic, l’Smetana Hall de Praga i el London Palladium. En el seu darrer treball, el tenor maltès ha enregistrat de nou les obres més cèlebres del popular compositor Mantovani.

A Andorra, actuarà acompanyat per la pianista Maria-Elena Farrugia, també maltesa, i proposaran un programa de dues parts. La primera la dedicaran a les famoses àries d’òpera com Questa o quella de Rigoletto de Giuseppe Verdi, Pourquoi me réveiller de Werther de Jules Massenet o E lucevan le Stella de la Tosca de Giacomo Puccini, entre d’altres i la segona part tindrà un repertori més popular amb cançons de Txaikovski, Donaudy, Tosti, Vella i Ruggero. Es tracta d’un repertori eclèctic que pot agradar a tots els públics.

Protocol COVID

Per motius de prevenció de la pandèmia causada per la COVID i aplicant les mesures del carrer decret del Govern, no es podrà organitzar el Lounge Bar by Kao Soldeu, i l’aforament quedarà limitat al 50%. A l’entrada caldrà presentar el passaport COVID vigent o un test TMA o PCR fet les 48 anteriors o un test ràpid d’antígens de menys de 12 hores.

Les entrades estan a la venda a l’oficina de Turisme d’Andorra la Vella i al centre cultural la Llacuna. Es podran comprar també el mateix dia del concert al centre de congressos a partir de les 19h.