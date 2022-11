Ordino regula l’accés de vehicles al medi natural i a alguns camins de la parròquia

A Ordino, durant la sessió de Consell que ha tingut lloc aquest migdia de dijous, s’han aprovat diversos punts de l’ordre del dia, entre els quals destaca un nou text normatiu per a regular l’accés al medi rural i natural mitjançant la xarxa de camins i senders a la parròquia.

Com a novetat, hi ha la regulació de la circulació de les BTT i les BTT elèctriques; a més, s’amplia la prohibició de l’accés motoritzat en els següents camins: camins del Comís Vell des del Castellar; Coma de Varilles; Coma del Mig; camí GR des d’Arans fins al coll de les Cases, i camí des de l’estany de més Avall de l’Angonella fins a la Serra de l’Avier.

L’altre aprovació destacable avui, ha estat l’ampliació en deu anys a la concessió administrativa i explotació del camp de neu d’Ordino Arcalís a SECNOA, com a compensació pels dos anys de pandèmia. Una pròrroga que correspon al màxim d’un 20% de la durada de la concessió que estableix la llei 4/2022 per tal de restablir l’equilibri econòmic del contracte, després d’una auditoria que ha avaluat l’impacte que ha provocat la pandèmia.

El conseller de xOrdino, Enric Dolsa, ha felicitat la majoria per la resolució negativa a l’autorització de l’ús del logotip d’Ordino com a Reserva de la Biosfera per a publicitar una marca d’aire envasat. Joan Miquel Armengol, conseller de Movem Ordino, ha fet entrar un nou punt en l’ordre del dia per a intervenir les obres d’Art Camp custodiades al Comú que han patit el greu incident ocorregut al Centre cultural i de congressos lauredià.

Els dos consellers de la minoria han expressat la necessitat de fer una consulta popular per a la instal·lació del centre de Grífols a la parròquia i el cònsol major, J. Àngel Mortés, ha reiterat que no té cap sentit fer una consulta sobre un projecte que ja està en marxa i encapçala el Govern d’Andorra.