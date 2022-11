Armengol (Movem Ordino), satisfet amb la mobilització ciutadana per la reunió de poble sobre Grífols

El conseller de Movem Ordino, Jean Michel Armengol, s’ha mostrat satisfet amb la mobilització ciutadana que es va veure aquest dimecres al vespre a la reunió de poble que va organitzar conjuntament amb l’altre conseller de la minoria ordinenca, Enric Dolsa, per a donar informació i afavorir que la població pogués expressar els seus dubtes en relació al projecte de Centre de recerca immunològica, i el laboratori de nivell P3 que s’hi contempla, que suposadament vol engegar Grifols amb el suport del Govern.

Armengol ha valorat positivament que assistissin a la trobada més d’un centenar de persones i de diferents parròquies, ja que demostra que hi ha “una preocupació a totes les parròquies”. En aquest sentit, el conseller de Movem Ordino considera que “si no hi ha una mobilització àmplia de la societat civil i de la ciutadania no arribarem a res”.

D’aquesta manera, Armengol advoca per a començar una consulta popular entre els veïns de la parròquia d’Ordino i a partir d’aquí “la gent és prou creativa per a proposar mobilitzacions i altres formes per a presentar la informació i conèixer les opinions dels veïns i, d’aquí, podria sorgir un moviment ampli i apartidista”.

El líder de Movem Ordino ha recordat, en roda de premsa posterior a la sessió del Consell de Comú d’aquest dijous, que la repercussió d’un eventual incident al laboratori seria molt perjudicial i podria afectar a comunitats més llunyanes. Per això considera que cal preguntar-se “si realment és necessari un laboratori d’aquesta categoria a Ordino o a Andorra”, i és justament el que creu que s’ha de demanar en el marc de la consulta popular ja que és un projecte amb el que “no tothom està d’acord i s’ha pres la decisió “unilateralment” des del Govern”.

Respecte a l’ampliació de la concessió a SECNOA aprovada pel Consell de Comú, el conseller socialdemòcrata ha fet confiança als experts que han fet l’informe i els càlculs considerant que “s’han fet bé i és just”.