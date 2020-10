Ordino impulsa un pla de certificació per fer de la parròquia una destinació segura

El Comú d’Ordino ha fet públic avui el pla de certificació que oferirà a tots els establiments de la parròquia, per fer d’Ordino una destinació turística segura. L’empresa Bureau Veritas, amb experiència sòlida en el sector, portarà a terme l’auditoria en els comerços, hotels, restaurants, bars i altres establiments que vulguin adherir-se i obtenir el segell de qualitat. L’objectiu és preparar la parròquia abans que comenci la temporada d’hivern amb el màxim de garanties. Es tracta de la primera acció inclosa al Pla de Dinamització de la parròquia.

“Volem garantir la seguretat i la confiança a tots els visitants de la vall d’Ordino, en l’actual situació sanitària, mitjançant una certificació de qualitat”, ha explicat el cònsol major, J. Àngel Mortés. El projecte impulsat des del Comú d’Ordino té un pressupost de 40 mil euros, i tindrà cost zero per tots aquells establiments que vulguin sumar-s’hi. Val a dir que aquest pressupost surt de la rebaixa salarial dels consellers (-15%) que es va aprovar com a mesura urgent per pal·liar els efectes de la crisi sanitària i impulsar la dinamització del sector privat. En un primer sondeig, el 76% dels establiments contactats han mostrat una actitud receptiva per formar part del pla.

La compareixença ha comptat amb la presència de Cristina Viladevall, de Bureau Veritas. L’empresa certificadora amb seu a Barcelona portarà a terme l’auditoria de tots els locals associats al pla i atorgarà dos segells, el Global Safe Site, basat en la protecció de les persones, els processos i les instal·lacions, o el segell d’Espai Segur per establiments de menor estructura. Viladevall ha insistit en la cultura de la prevenció i la necessitat que les empreses incorporin aquests protocols als seus processos habituals, per tal d’adaptar-se a una situació canviant.

Bureau Veritas ha destacat el pas ferm fet pel Comú d’Ordino per voler certificar tot un territori, cas pioner a Europa. “Un esforç per a la parròquia i per al país que en aquests moments cal fer”, ha conclòs Mortés que vol portar a terme una campanya de difusió entre mitjans, agències i tour operadors especialitzats per garantir la temporada d’hivern.