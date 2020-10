Revisió i adaptació dels llocs de treball de l’Administració d’acord amb les noves competències digitals

La ministra de Funció Pública i Simplificació de l’Administració, Judith Pallarés, juntament amb la secretària d’Estat, Lara Vilamala, han explicat que el Govern treballa per revisar i adaptar els llocs de treball de l’Administració d’acord amb les noves competències digitals. Pallarés ha argumentat que la transformació digital requereix d’un canvi de model de gestió vers un model per processos que permeti l’automatització de les tasques, la supressió del paper i la interoperabilitat entre administracions.

La titular de Funció Pública ha defensat que aquest “és un canvi inajornable” i per això l’Executiu licita un concurs públic per recercar una empresa que elabori un pla per estudiar l’adaptació necessària i redefinició de funcions, tasques i competències digitals, així com la creació de llocs de treball inexistents actualment. “Cal actualitzar la classificació dels llocs de treball perquè s’adaptin a la realitat i a les noves competències digitals que s’han d’adquirir”, ha ressaltat Pallarés.

L’objecte d’aquest concurs és contractar els serveis d’acompanyament del Ministeri de Funció Pública i Simplificació de l’Administració assessorant en la definició i implementació dels canvis necessaris, actualitzant les taules retributives, valorant llocs de treball, i acompanyant en la implementació de les noves funcions. Es preveu que s’analitzin prop d’uns 350 llocs de treball.

Així, la ministra ha anunciat que el concurs preveu que la proposta s’hagi de basar amb un previ anàlisi comparat de la classificació i retribució amb organitzacions similars. També es preveu que la nova graella salarial que surti de la proposta haurà de constar de quinze nivells i haurà de tenir en compte que l’evolució al llarg del temps (IPC o augment del salari mínim) no suprimeixi cap nivell.

En aquesta mateixa línia, la revisió dels llocs haurà de tenir en compte les noves funcions i tasques necessàries per dur a terme la transformació digital de l’administració. S’haurà de treballar de manera conjunta en la descripció i valoració dels nous llocs de treball adaptats a les noves competències digitals. Aquesta valoració haurà d’establir el nivell de classificació corresponent d’acord amb la nova taula retributiva. Finalment, l’estudi també ha de permetre la formació en avaluacions i inspeccions de càrregues de treball dels treballadors públics, adaptacions dels llocs, i valoracions de nivell per assimilació de funcions i càrregues que ajudin a definir millor la futura carrera professional.