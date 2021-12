Ordino fa cagar el tió amb la companyia Xip Xap

El Cagatió d’Ordino s’ha fet aquest divendres al matí amb el compliment de les mesures per la Covid-19, mascareta i distanciament, per segon any consecutiu. S’han omplert les cinquanta places disponibles de l’aforament limitat, tot i ser a l’aire lliure.

El públic ha hagut de respectar les tanques disposades a la plaça Major per ocupar les cadires reservades. Altres infants sense reserva han pogut seguir l’espectacle des del carrer Major.

L’animació ha anat a càrrec de la companyia lleidatana Xip Xap que ha fet ballar pares i fills durant una hora i mitja d’espectacle, a la plaça Major.

D’altra banda, els més petits tenen una altra cita nadalenca aquest divendres, a les sis de la tarda, amb la visita del Pare Noel al mateix escenari. Es demana l’acompanyament d’un únic adult per infant i el compliment de la resta de mesures.