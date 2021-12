Es guanyen 35 noves places d’aparcament al carrer del Balcó del Solà d’Encamp

El Comú d’Encamp posa en servei una nova zona d’aparcament al carrer del Balcó del Solà d’Encamp amb un total de 35 noves places de zona blava. La nova instal·lació, situada just al darrere del Complex Esportiu i Sociocultural dona resposta a les necessitats d’aparcament d’aquesta zona residencial de la parròquia.

La nova zona d’aparcament ha suposat una inversió de 20.453,84 €, per arranjar el terreny, adequar la il·luminació, preparar les barreres de seguretat i habilitar una rampa d’accés. Properament, també es realitzarà la construcció d’un nou pipicà a l’aparcament, de més de 30 m², per donar resposta als propietaris de gossos i les seves mascotes que actualment no disposaven de cap equipament molt proper a la zona.

El conseller de Manteniment i Infraestructures, Xavier Fernàndez, ha explicat que “amb petites inversions com aquesta aconseguim donar resposta a les necessitats dels veïns, que ara tindran una nova zona d’aparcament on fins ara hi havia més dificultat per aparcar”.

El conseller ha recordat que aquest mandat s’han habilitat amb aquest, cinc nous aparcaments a la parròquia, un a Hort de Godí, un a les Bons, un al carrer de la Vena, un al carrer del Pedral i el que es posa avui en funcionament al carrer del Balcó del Solà.