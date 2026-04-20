Or de Nil Checa en caiac i bronze d’Ona Perelegre en canoa a la segona Copa d’Espanya

La base del piragüisme andorrà puja amb força. Nil Checa i Ona Perelegre van pujar al podi de la segona Copa d’Espanya disputada aquest passat cap de setmana, a Pau. Els dos palistes de la Federació Andorrana de Canoa i Caiac van assolir el podi en categoria juvenil en una nova demostració de potencial entre els palistes de la seva edat.
Per una banda, Nil Checa es va proclamar campió en la modalitat de caiac amb una baixada molt sòlida a la final, mentre que Ona Perelegre es va penjar el bronze en la modalitat de canoa.
“Estem molt contents dels resultats que estan obtenint l’Ona i el Nil, cada cop més estan de manera regular al podi en la seva categoria i això és un bon senyal per a quan facin el salt a la categoria absoluta; cal anar pas a pas però el compromís i l’evolució dels dos està sent molt bona”, va destacar Adrià Martín, entrenador de la base de la FACC.