Obertes les inscripcions per a empreses i entitats de la parròquia que vulguin participar a l’Enfira’t

El Comú d’Encamp ha obert el període d’inscripcions adreçat a les empreses, associacions i entitats de la parròquia que vulguin participar en la cinquena edició de l’Enfira’t, la fira multisectorial de referència. L’esdeveniment tindrà lloc els dies 13 i 14 de juny a l’aparcament descobert situat al costat del parc de l’Ossa, al carrer Prat gran de l’Areny, i als seus voltants, un espai que tornarà a acollir una àmplia oferta d’activitats, exposicions i oportunitats de negoci.
En aquesta nova edició, la fira incorpora com a novetat un espai expositiu dedicat a les autocaravanes, amb l’objectiu de donar resposta a l’interès creixent per a aquest tipus de turisme i estil de vida. La programació de la cinquena edició de l’Enfira’t es desvetllarà properament.
Les empreses, associacions i entitats de la parròquia interessades a participar a l’Enfira’t han de notificar la seva inscripció enviant un correu electrònic a reactivacio@encamp.ad fins al 15 de maig.
Un esdeveniment de referència
L’Enfira’t s’ha consolidat com un punt de trobada clau entre empreses, comerços i públic, esdevenint un aparador ideal per a donar visibilitat a productes i serveis, establir sinergies i crear noves oportunitats de negoci. És una eina clau per a reforçar i impulsar el teixit econòmic local.
En només quatre anys, l’Enfira’t s’ha consolidat com una cita de referència, acollint prop d’un centenar d’empreses, associacions i entitats, tant projectes consolidats com iniciatives emergents, que representen una gran diversitat de sectors i disciplines. En aquest sentit, l’edició anterior va atraure més de 5.000 visitants durant un cap de setmana, amb una programació dinàmica i variada pensada per a fomentar la participació i dinamitza l’activitat econòmica de la parròquia.
El balanç positiu per part d’expositors i del públic consolida l’Enfira’t com una opció eficaç per a guanyar visibilitat, establir nous contactes, connectar amb nous clients i participar activament en el desenvolupament teixit econòmic local.