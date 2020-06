Causes per les quals el teu cotxe no passarà la ITV

Les raons que causen que un cotxe no passi la ITV solen ser sempre les mateixes, raó per la qual hem preparat un article que us faciliti fer una comprovació ràpida del vostre vehicle i així solucionar-lo prèviament en el vostre taller de referència.

FALLADES EN L’ENLLUMENAT I LA SENYALITZACIÓ

Un dels elements bàsics per a poder realitzar una conducció segura és l’enllumenat i la senyalització, tant per la nostra pròpia seguretat (poder veure) com per la seguretat dels altres (ser vists) i que puguin preveure les nostres accions al volant. Aquest tipus de fallada no sol tenir gran cost, perquè majoritàriament sol tractar-se d’una llum fosa.

RETROVISOR TRENCAT

Si un retrovisor es troba en mal estat, està trencat, no hi és, o no està ben subjecte, és raó suficient perquè no es passi la ITV.

TRENCAMENT DE LA LLUNA

Una picada en la lluna pot causar no passar la ITV. Un pas previ és arreglar qualsevol trencament d’aquesta, sigui substituint la lluna o reparant-la.

PNEUMÀTICS GASTATS

L’estat dels pneumàtics és una de les coses que més hem de vigilar, tant per a la ITV com per a circular en general. Invertir en uns bons pneumàtics és invertir en seguretat i adherència a la carretera, la qual cosa es tradueix a invertir en un mateix. Si ens centrem en la ITV, el pneumàtic ha de tenir una profunditat mínima d’1,6 mm per a aconseguir passar la prova. Cal fixar-se també en els flancs exteriors i interiors i en l’equilibratge.

AMORTIDORS GASTATS

Els efectes d’un amortidor en mal estat es comprova durant la conducció. Sens dubte, la seguretat del vehicle, dels seus ocupants i la resta d’usuaris de la carretera poden estar en perill; d’aquí, que sigui una causa directa per a no passar la ITV.

MALA LUBRICACIÓ

Una revisió i un canvi d’oli està entre un dels aspectes bàsics del manteniment del vehicle. Si el motor no rep l’oli necessari per a funcionar pot arribar a sobreescalfar-se i deixar-vos tirats en qualsevol lloc.

Finalment, recordar-vos la importància de les revisions periòdiques del vostre vehicle per a assegurar-vos del bon funcionament d’aquest.

Per espaciocoches.com